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Фура насмерть сбила женщину в Витебской области
Источник материала: ОНТ
Грузовой автомобиль сбил женщину на дороге в Витебской области. Пешеход погибла. Об этом
ДТП произошло около 3:50 ночи 20 августа на трассе Лепель – Полоцк – граница РФ. За рулем грузового MAN находился водитель 1967 года рождения. Он ехал в сторону Лепеля, когда сбил двигавшуюся в попутном направлении по краю проезжей части женщину 1966 года рождения.
В результате столкновения женщина скончалась на месте. В данный момент по факту ДТП проводится проверка. Устанавливается, была ли женщина обозначена светозащитными элементами.
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
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Грузовой автомобиль сбил женщину на дороге в Витебской области. Пешеход погибла. Об этом сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома. ДТП произошло около 3:50 ночи 20...
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