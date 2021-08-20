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Фура насмерть сбила женщину в Витебской области

20.08.2021 16:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фура насмерть сбила женщину в Витебской области

Грузовой автомобиль сбил женщину на дороге в Витебской области. Пешеход погибла. Об этом сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло около 3:50 ночи 20 августа на трассе Лепель – Полоцк – граница РФ. За рулем грузового MAN находился водитель 1967 года рождения. Он ехал в сторону Лепеля, когда сбил двигавшуюся в попутном направлении по краю проезжей части женщину 1966 года рождения.

В результате столкновения женщина скончалась на месте. В данный момент по факту ДТП проводится проверка. Устанавливается, была ли женщина обозначена светозащитными элементами.

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

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Грузовой автомобиль сбил женщину на дороге в Витебской области. Пешеход погибла. Об этом сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома. ДТП произошло около 3:50 ночи 20...
 
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