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На леднике в Гренландии пошел дождь впервые за историю наблюдений
Источник материала: ОНТ
В наивысшей точке Гренландии впервые за историю наблюдений выпал дождь, а не снег. Об этом
Уточняется, что дождь продолжался в течение нескольких часов. Это был самый сильный дождь на ледяном покрове с 1950 года, тогда же и были начаты наблюдения.
Сильный ливень привел к таянию ледника, объем растаявшего льда
Фото: Pixabay
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В наивысшей точке Гренландии впервые за историю наблюдений выпал дождь, а не снег. Об этом информирует CNN. Уточняется, что дождь продолжался в течение нескольких...
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