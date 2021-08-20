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На леднике в Гренландии пошел дождь впервые за историю наблюдений

20.08.2021 16:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На леднике в Гренландии пошел дождь впервые за историю наблюдений

В наивысшей точке Гренландии впервые за историю наблюдений выпал дождь, а не снег. Об этом информирует CNN.

Уточняется, что дождь продолжался в течение нескольких часов. Это был самый сильный дождь на ледяном покрове с 1950 года, тогда же и были начаты наблюдения.

Сильный ливень привел к таянию ледника, объем растаявшего льда превышал норму для этого времени года в семь раз.

Фото: Pixabay

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В наивысшей точке Гренландии впервые за историю наблюдений выпал дождь, а не снег. Об этом информирует CNN. Уточняется, что дождь продолжался в течение нескольких...
 
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