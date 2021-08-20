Под видом «спецоперации МВД» мошенники отняли у оршанца 17600 рублей

Источник материала: ОНТ

57-летний житель Орши стал жертвой мошенников. Мужчине позвонила женщина и сообщила, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Мошенница представилась сотрудницей правоохранительных органов и предложила поймать преступников совместными усилиями. Для этого оршанец должен был открыть в банке кредитную линию и сделать их перевод на указанный собеседницей счет. О подробностях истории рассказывает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Звонившая в Viber женщина особо отмечала, что мужчина обязан держать «спецоперацию» в тайне от членов семьи. Мужчина доверился аферистам и принялся исполнять задания собеседницы. В итоге житель Орши взял два кредита на 17 600 рублей. Деньги были переведены на указанный мошенницей счет. После этого собеседница потерпевшего перестала выходить на связь с ним.

Следователи возбудили уголовное дело.

Фото: скриншот видео МВД

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