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Под видом «спецоперации МВД» мошенники отняли у оршанца 17600 рублей
Источник материала: ОНТ
57-летний житель Орши стал жертвой мошенников. Мужчине позвонила женщина и сообщила, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Мошенница представилась сотрудницей правоохранительных органов и предложила поймать преступников совместными усилиями. Для этого оршанец должен был открыть в банке кредитную линию и сделать их перевод на указанный собеседницей счет. О подробностях истории
Звонившая в Viber женщина особо отмечала, что мужчина обязан держать «спецоперацию» в тайне от членов семьи. Мужчина доверился аферистам и принялся исполнять задания собеседницы. В итоге житель Орши взял два кредита на 17 600 рублей. Деньги были переведены на указанный мошенницей счет. После этого собеседница потерпевшего перестала выходить на связь с ним.
Следователи возбудили уголовное дело.
Фото: скриншот видео МВД
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57-летний житель Орши стал жертвой мошенников. Мужчине позвонила женщина и сообщила, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Мошенница представилась...
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