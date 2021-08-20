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Лукашенко наградил сотрудников силовых ведомств

20.08.2021 16:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко наградил сотрудников силовых ведомств

О верности родине, а не мнимых идеалах западной демократии. Сегодня Президент вручил награды представителями силовых ведомств. Формат необычный: церемония прошла на базе одного из объектов КГБ. 

Государственный пограничный и Комитет госбезопасности, Министерство внутренних дел и Совбез. Всего 28 награжденных, и не все – по понятным причинам – люди публичные. Зато результат их службы налицо. Эту встречу Александр Лукашенко расценивает как возможность поблагодарить силовиков за то, что они сделали для государства за минувший год. 

Вначале силовики противостояли попытке мятежа, затем им пришлось иметь дело с террористическими атаками и даже покушениями на убийства. Подстрекатели и их западное руководство, видимо, считают, что в такой борьбе все средства хороши. Александр Лукашенко убежден: так называемые борцы за демократию действовали исключительно из корыстных побуждений, об интересах белорусов никто и не пытался думать. 

Из всего происходящего приходится извлекать уроки. Но Беларусь не дрогнула, а стоит, подобно Брестской крепости, – это особо подчеркнул Президент. 

Фото: БЕЛТА

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О верности родине, а не мнимых идеалах западной демократии. Сегодня Президент вручил награды представителями силовых ведомств. Формат необычный: церемония прошла...
 
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