Как студенту перевестись из частного вуза в государственный? Объясняет адвокат

Источник материала: ОНТ

Вступительная кампания-2021. Сколько же было эмоций у абитуриентов и их родителей! Кто-то поступил в государственный университет, а кто-то выбрал частное учреждение образования. А вот если у студента приоритеты поменяются со временем, можно ли перевестись через некоторое время из частного вуза в государственный? Расскажет адвокат Руслан Петроченко.

Руслан Петроченко, адвокат: «Законодательством предусмотрена возможность перевода студента из частного в государственный. Право студента на перевод закреплено в Кодексе об образовании. Однако одного желания выпускника мало. Для перевода необходимо соблюдение нескольких условий. Во-первых, перевод возможен с согласия обоих ректоров – и того вуза, куда студент хочет перевестись, и того, в котором обучается. Для получения согласия сначала подается заявление ректору вуза, куда студент хочет переводиться. В случае получения положительного ответа в новом вузе студент может подать заявление ректору того вуза, в котором обучается. Во-вторых, для обучения у студента не должно быть медицинских противопоказаний. То есть при переводе у студента могут попросить справку о состоянии здоровья. В-третьих, в принимающем вузе должно быть наличие вакантных мест для обучения по той специальности, куда обучающийся переводится. В-четвертых, у студента должна быть объективная возможность закончить успешно обучение в том университете, куда он переводится. Это означает, что должны полностью или хотя бы частично совпадать учебные программы. Для студентов дневной формы обучения перевестись можно в период каникул, а для заочников – в периоды между экзаменационными сессиями. И для заочников, и для студентов дневной формы обучения установлен минимальный период обучения, после которого можно переводиться, – год».





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