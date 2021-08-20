|
На пожаре в Гомеле спасли троих человек
Источник материала: ОНТГомеле спасли троих человек" class="one-news__figure-img">
Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры в Гомеле троих человек. Об этом
Сообщение о пожаре пришло в половину восьмого утра 19 августа. Горела квартира в доме на ул. Старочерниговской. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в брата хозяина в коридоре горящей квартиры. После осмотра медиками он был госпитализирован. Также в соседней комнате были обнаружены сам хозяин квартиры, а также его знакомая.
В итоге спасателям удалось ликвидировать возгорание. Огнем оказались повреждены вещи и мебель, причина пожара в данный момент устанавливается. Предположительно, ею могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.
Эвакуация жителей дома не проводилась из-за отсутствия задымления в подъезде и соседних квартирах.
Фото: МЧС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры в Гомеле троих человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Сообщение о пожаре пришло в половину восьмого утра 19 августа....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)