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На пожаре в Гомеле спасли троих человек

20.08.2021 16:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры в Гомеле троих человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре пришло в половину восьмого утра 19 августа. Горела квартира в доме на ул. Старочерниговской. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в брата хозяина в коридоре горящей квартиры. После осмотра медиками он был госпитализирован. Также в соседней комнате были обнаружены сам хозяин квартиры, а также его знакомая.

В итоге спасателям удалось ликвидировать возгорание. Огнем оказались повреждены вещи и мебель, причина пожара в данный момент устанавливается. Предположительно, ею могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.

Эвакуация жителей дома не проводилась из-за отсутствия задымления в подъезде и соседних квартирах.

Фото: МЧС

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Теги: Гомель
 
 
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Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры в Гомеле троих человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Сообщение о пожаре пришло в половину восьмого утра 19 августа....
 
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