Сторонники Трампа хотят запустить процедуру импичмента для Байдена

Источник материала: ОНТ

«Байден должен уйти!». После позорных для Америки событий в Афганистане это требование звучит все громче и чаще.

Хештег «Подвергните Байдена импичменту» в последние дни – самый популярный в американском Twitter. Впервые за время правления 46-го президента его рейтинг опустился ниже 50%. И судя по тенденциям – будет падать дальше, и по прогнозам аналитиков, уйдет в минус. Процедуру импичмента для Байдена готовит ярая сторонница Трампа, конгресс-вумен Марджори Тейлор Грин. Демократы разрабатывают операцию под кодовым названием «Преемник».

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