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Сторонники Трампа хотят запустить процедуру импичмента для Байдена

20.08.2021 16:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сторонники Трампа хотят запустить процедуру импичмента для Байдена

«Байден должен уйти!». После позорных для Америки событий в Афганистане это требование звучит все громче и чаще.

Хештег «Подвергните Байдена импичменту» в последние дни – самый популярный в американском Twitter. Впервые за время правления 46-го президента его рейтинг опустился ниже 50%. И судя по тенденциям – будет падать дальше, и по прогнозам аналитиков, уйдет в минус. Процедуру импичмента для Байдена готовит ярая сторонница Трампа, конгресс-вумен Марджори Тейлор Грин. Демократы разрабатывают операцию под кодовым названием «Преемник». 

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«Байден должен уйти!». После позорных для Америки событий в Афганистане это требование звучит все громче и чаще. Хештег «Подвергните Байдена импичменту» в...
 
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