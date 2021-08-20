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Как отстирать пятна от травы, кофе и ягод – шпаргалка для хозяек

20.08.2021 16:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как отстирать пятна от травы, кофе и ягод – шпаргалка для хозяек

Отстирать некоторые вещи бывает довольно проблематично. Но есть отличные способы борьбы с въевшимися пятнами.


Каждая хозяйка знает, что одно из универсальных средств, которое поможет вывести пятна, – обычное хозяйственное мыло. Оно легко отстирает следы крови, пота, дезодоранта. Необходимо намылить, потереть и выполоскать пострадавшую вещь несколько раз. Кроме воды, мыла и ваших рук, ничего не понадобится. 

А там, где не хватает мыла, на помощь придет уксус. Раствор справится не только  с вишневым соком, но и с большинством фруктовых и ягодных пятен. Чем раньше вы начнете борьбу с пятом, тем больше шансов на успех. 

Вещь с пятном от кофе нужно выполоскать в холодной воде и хорошо отжать. Смешайте соль с глицерином до получения жидкой каши и нанесите на пятно. Выждите 1,5 часа. Выстирайте одежду в теплой воде  с хозяйственным мылом. 

Лето – время пикников и пятен от травы на вещах. Универсального средства нет, но есть один, на который стоит обратить внимание. Вещь замочите в крепком соляном растворе на 40-60 минут, выстирайте. Пятно побледнеет, но не исчезнет. Высушите вещь на солнце. Под его лучами следы, если не исчезнут полностью, то станут практически незаметны. 

ФОТО: pixabay.com

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Отстирать некоторые вещи бывает довольно проблематично. Но есть отличные способы борьбы с въевшимися пятнами. Каждая хозяйка знает, что одно из универсальных...
 
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