Как отстирать пятна от травы, кофе и ягод – шпаргалка для хозяек

Источник материала: ОНТ

Отстирать некоторые вещи бывает довольно проблематично. Но есть отличные способы борьбы с въевшимися пятнами.





Каждая хозяйка знает, что одно из универсальных средств, которое поможет вывести пятна, – обычное хозяйственное мыло. Оно легко отстирает следы крови, пота, дезодоранта. Необходимо намылить, потереть и выполоскать пострадавшую вещь несколько раз. Кроме воды, мыла и ваших рук, ничего не понадобится.

А там, где не хватает мыла, на помощь придет уксус. Раствор справится не только с вишневым соком, но и с большинством фруктовых и ягодных пятен. Чем раньше вы начнете борьбу с пятом, тем больше шансов на успех.

Вещь с пятном от кофе нужно выполоскать в холодной воде и хорошо отжать. Смешайте соль с глицерином до получения жидкой каши и нанесите на пятно. Выждите 1,5 часа. Выстирайте одежду в теплой воде с хозяйственным мылом.

Лето – время пикников и пятен от травы на вещах. Универсального средства нет, но есть один, на который стоит обратить внимание. Вещь замочите в крепком соляном растворе на 40-60 минут, выстирайте. Пятно побледнеет, но не исчезнет. Высушите вещь на солнце. Под его лучами следы, если не исчезнут полностью, то станут практически незаметны.

ФОТО: pixabay.com

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