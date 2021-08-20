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Сборная Беларуси на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров завоевала первую медаль
Источник материала: ОНТ
Есть первая медаль у сборной Беларуси на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров.
Серебро выиграл толкатель ядра Евгений Бриги (в финале он отправил снаряд на 19 метров и 70 сантиметров – это личный рекорд спортсмена). Победитель этого вида программы кубинец Хуан Васкес Гомес опередил белоруса всего на 3 сантиметра. Еще один белорус – Илья Мисовский занял в финале 5 место (его результат 18 метров и 99 сантиметров).
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Есть первая медаль у сборной Беларуси на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров. Серебро выиграл толкатель ядра Евгений Бриги (в финале он отправил...
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