Сборная Беларуси на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров завоевала первую медаль

Источник материала: ОНТ

Есть первая медаль у сборной Беларуси на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров.

Серебро выиграл толкатель ядра Евгений Бриги (в финале он отправил снаряд на 19 метров и 70 сантиметров – это личный рекорд спортсмена). Победитель этого вида программы кубинец Хуан Васкес Гомес опередил белоруса всего на 3 сантиметра. Еще один белорус – Илья Мисовский занял в финале 5 место (его результат 18 метров и 99 сантиметров).

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