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Виктория Азаренко выбыла из состязаний теннисного турнира в Цинциннати

20.08.2021 16:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виктория Азаренко выбыла из состязаний теннисного турнира в Цинциннати

На престижном теннисном турнире в Цинциннати выступление в одиночном разряде завершила последняя белоруска. Дольше всех на американских кортах задержалась Виктория Азаренко. 

В матче 1/8 финала в соперницы ей досталась первая ракетка мира Эшли Барти, и наша теннисистка ничего не смогла противопоставить титулованной австралийке: в этой встрече Азаренко взяла лишь два гейма – 0:6, 2:6. 

Напомним, турнир в Цинциннати – контрольная проверка сил перед последним в сезоне турниром серии «Большого шлема», Открытым Чемпионатом США (он в этом году пройдет с 30 августа по 11 сентября).

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На престижном теннисном турнире в Цинциннати выступление в одиночном разряде завершила последняя белоруска. Дольше всех на американских кортах задержалась...
 
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