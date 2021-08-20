Виктория Азаренко выбыла из состязаний теннисного турнира в Цинциннати

Источник материала: ОНТ

На престижном теннисном турнире в Цинциннати выступление в одиночном разряде завершила последняя белоруска. Дольше всех на американских кортах задержалась Виктория Азаренко.

В матче 1/8 финала в соперницы ей досталась первая ракетка мира Эшли Барти, и наша теннисистка ничего не смогла противопоставить титулованной австралийке: в этой встрече Азаренко взяла лишь два гейма – 0:6, 2:6.

Напомним, турнир в Цинциннати – контрольная проверка сил перед последним в сезоне турниром серии «Большого шлема», Открытым Чемпионатом США (он в этом году пройдет с 30 августа по 11 сентября).

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