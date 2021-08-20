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Рысят, потерявших маму во время пожара, выходили ветеринары Могилевского зоосада

20.08.2021 16:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рысят, потерявших маму во время пожара, выходили ветеринары Могилевского зоосада

Печальная история со счастливым концом. Рысят, спасенных во время пожара, выходили ветеринары Могилевского зоосада. 


Трое малышей весом меньше полукилограмма остались одни после разгула стихии в лесах. После гибели матери малыши, которые едва открыли глаза, были обречены. Не могли сами добывать себе пищу, и были легкой добычей для хищников. Рысят нашли местные егеря. А могилевские ветеринары забрали котят на выхаживание. Они прошли курс реабилитации и адаптации. Сейчас им уже 2 месяца. Весят по 4 килограмма и уже вполне могут за себя постоять.

Зоосад – одна из учебных лабораторий агролесотехнического колледжа. Учебное учреждение давно славится своей помощью попавшим в беду животным. На днях здесь появился еще один новый постоялец. Верблюд по кличке Шахид прибыл от неблагополучного хозяина в удручающем состоянии. Сейчас он проходит реабилитацию.

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Печальная история со счастливым концом. Рысят, спасенных во время пожара, выходили ветеринары Могилевского зоосада.  Трое малышей весом меньше полукилограмма...
 
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