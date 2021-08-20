Рысят, потерявших маму во время пожара, выходили ветеринары Могилевского зоосада

Источник материала: ОНТ

Печальная история со счастливым концом. Рысят, спасенных во время пожара, выходили ветеринары Могилевского зоосада.





Трое малышей весом меньше полукилограмма остались одни после разгула стихии в лесах. После гибели матери малыши, которые едва открыли глаза, были обречены. Не могли сами добывать себе пищу, и были легкой добычей для хищников. Рысят нашли местные егеря. А могилевские ветеринары забрали котят на выхаживание. Они прошли курс реабилитации и адаптации. Сейчас им уже 2 месяца. Весят по 4 килограмма и уже вполне могут за себя постоять.

Зоосад – одна из учебных лабораторий агролесотехнического колледжа. Учебное учреждение давно славится своей помощью попавшим в беду животным. На днях здесь появился еще один новый постоялец. Верблюд по кличке Шахид прибыл от неблагополучного хозяина в удручающем состоянии. Сейчас он проходит реабилитацию.

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