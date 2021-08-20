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Анархисту Илье Сенько повторно дали 15 суток. На суде он заявил об избиении
Источник материала: UDF
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Согласно новому протоколу, Илья «4 августа громко кричал, нецензурно выражался, на замечания милиционеров не реагировал». Дело Сенько рассмотрели 20 августа в суде Октябрьского района.
Активист отказался давать показания, но заявил об избиениях и угрозах со стороны ГУБОПиКа. По его словам, через пару дней после задержания к нему пришли сотрудники ГУБОПиКа, избивали, угрожали и даже отрезали парню дреды, заставляя признать вину и дать нужные им показания. Также Илья сказал, что сидит в четырехместной камере, в которой сразу находятся 20 человек.
Судья Октябрьского района Наталья Яровская отказала в вызове сотрудника ГУБОПиКа в качестве свидетеля и даже не обратила внимания на заявление Ильи об избиении.
Кроме этого, дело Ильи Сенько сегодня не внесли в расписание суда. В результате судья признала активиста виновным и арестовала на 15 суток. Всего Илья проведет за решеткой 30 суток.
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Всего Илья проведет за решеткой 30 суток.
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