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Анархисту Илье Сенько повторно дали 15 суток. На суде он заявил об избиении

20.08.2021 16:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Анархисту Илье Сенько повторно дали 15 суток. На суде он заявил об избиении
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Илью Сенько арестовали еще 4 августа во время зачистки активистов анархистского движения. Тогда парня в суде Октябрьского района наказали 15-суточным арестом по статье 24.3 КоАП якобы за неповиновение сотрудникам милиции. Но после ареста Илья на свободу так и не вышел. На парня составили новый протокол, но уже по статье 19.1 КоАП (мелкое хулиганство), сообщают правозащитники.

Согласно новому протоколу, Илья «4 августа громко кричал, нецензурно выражался, на замечания милиционеров не реагировал». Дело Сенько рассмотрели 20 августа в суде Октябрьского района.

Активист отказался давать показания, но заявил об избиениях и угрозах со стороны ГУБОПиКа. По его словам, через пару дней после задержания к нему пришли сотрудники ГУБОПиКа, избивали, угрожали и даже отрезали парню дреды, заставляя признать вину и дать нужные им показания. Также Илья сказал, что сидит в четырехместной камере, в которой сразу находятся 20 человек.

Судья Октябрьского района Наталья Яровская отказала в вызове сотрудника ГУБОПиКа в качестве свидетеля и даже не обратила внимания на заявление Ильи об избиении.

Кроме этого, дело Ильи Сенько сегодня не внесли в расписание суда. В результате судья признала активиста виновным и арестовала на 15 суток. Всего Илья проведет за решеткой 30 суток.
 
 
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