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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анархисту Илье Сенько повторно дали 15 суток. На суде он заявил об избиении Всего Илья проведет за решеткой 30 суток.

Согласно новому протоколу, Илья «4 августа громко кричал, нецензурно выражался, на замечания милиционеров не реагировал». Дело Сенько рассмотрели 20 августа в суде Октябрьского района.Активист отказался давать показания, но заявил об избиениях и угрозах со стороны ГУБОПиКа. По его словам, через пару дней после задержания к нему пришли сотрудники ГУБОПиКа, избивали, угрожали и даже отрезали парню дреды, заставляя признать вину и дать нужные им показания. Также Илья сказал, что сидит в четырехместной камере, в которой сразу находятся 20 человек.Судья Октябрьского районаотказала в вызове сотрудника ГУБОПиКа в качестве свидетеля и даже не обратила внимания на заявление Ильи об избиении.Кроме этого, делосегодня не внесли в расписание суда. В результате судья признала активиста виновным и арестовала на 15 суток. Всего Илья проведет за решеткой 30 суток.