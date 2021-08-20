Источник материала: UDF



Кирилл Маслаков

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте задержали Кирилла Маслакова — основателя регбийного клуба «Уния» Отец Маслакова — брестский тренер Георгий Добруашвили.

играл в нескольких брестских музыкальных группах, некогда был близок к антифашистскому движению. В последние годы он активно развивал регби в Беларуси, основал регбийный клуб «Уния», выступавший в чемпионате Польши.Отец Маслакова — брестский тренер. Он бывший депутат городского совета, известный тем, что в 2010 году привел на матч местного «Динамо» несколько десятков детей в майках с изображением Лукашенко и надписью «Наш президент».