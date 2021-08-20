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В Бресте задержали Кирилла Маслакова — основателя регбийного клуба «Уния»

20.08.2021 16:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Бресте задержали Кирилла Маслакова — основателя регбийного клуба «Уния»
Кирилл Маслаков
Насколько известно, Маслакова задерживал ГУБОПиК. Задержание подтвердила его жена, от подробных комментариев она отказалась.

Кирилл Маслаков играл в нескольких брестских музыкальных группах, некогда был близок к антифашистскому движению. В последние годы он активно развивал регби в Беларуси, основал регбийный клуб «Уния», выступавший в чемпионате Польши.

Отец Маслакова — брестский тренер Георгий Добруашвили. Он бывший депутат городского совета, известный тем, что в 2010 году привел на матч местного «Динамо» несколько десятков детей в майках с изображением Лукашенко и надписью «Наш президент».
 
 
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Отец Маслакова — брестский тренер Георгий Добруашвили.
 
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