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В Бресте задержали Кирилла Маслакова — основателя регбийного клуба «Уния»
Источник материала: UDF
Кирилл Маслаков
Кирилл Маслаков играл в нескольких брестских музыкальных группах, некогда был близок к антифашистскому движению. В последние годы он активно развивал регби в Беларуси, основал регбийный клуб «Уния», выступавший в чемпионате Польши.
Отец Маслакова — брестский тренер Георгий Добруашвили. Он бывший депутат городского совета, известный тем, что в 2010 году привел на матч местного «Динамо» несколько десятков детей в майках с изображением Лукашенко и надписью «Наш президент».
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Отец Маслакова — брестский тренер Георгий Добруашвили.
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