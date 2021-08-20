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«Белтелеком» предупредил о проблемах с доступом к российским сайтам
Источник материала: UDF
Фото: sb.by
Согласно информации пресс-службы «Белтелекома», причиной проблемы стало повреждение кабеля на территории Беларуси. В настоящий момент о сроках завершения ремонтных работ неизвестно.
– Компания приносит извинения за причиненные неудобства, – говорится в сообщении.
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Причиной проблемы стало повреждение кабеля на территории Беларуси.
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