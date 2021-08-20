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«Белтелеком» предупредил о проблемах с доступом к российским сайтам

20.08.2021 16:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Белтелеком» предупредил о проблемах с доступом к российским сайтам
Фото: sb.by
Сегодня возможны затруднения с доступом к российским сайтам. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте предприятия.

Согласно информации пресс-службы «Белтелекома», причиной проблемы стало повреждение кабеля на территории Беларуси. В настоящий момент о сроках завершения ремонтных работ неизвестно.

– Компания приносит извинения за причиненные неудобства, – говорится в сообщении.
 
 
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Причиной проблемы стало повреждение кабеля на территории Беларуси.
 
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