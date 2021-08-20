Брестскую активистку Елену Гнаук отпустили

Об этом женщина сама написала в Фейсбуке.









19 августа ее вызвали в РОВД, где и задержали. Ночь женщина провела в милиции.





Правозащитники сообщают, что дело Гнаук отправили на доработку.





В мае ее осудили по "хороводному делу" на два года "домашней химии".





Две недели назад на женщину завели еще одно уголовное дело - за "оскорбление президента".