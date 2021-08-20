Почти 5% мирового экспорта: в 2020 году Беларусь заработала на удобрениях $2,6 млрд

В 2020 году Беларусь от продажи удобрений получила 2,6 млрд долларов, что составило 4,7% от всего мирового экспорта удобрений.





В целом в 2020 году экспорт удобрений составил 54,9 миллиарда долларов. Стоит учитывать, что с 2019 по 2020 год стоимость экспортированных удобрений снизилась на -5,9%. Такие данные приводятся проектом worldstopexports на основе данных ВТО.





Исследователи отмечают, что в рейтинге продавцов удобрений лучшие, чем Беларусь показатели продемонстрировали Россия, Китай, Канада, США и Марокко. В совокупности на эти основные поставщики приходилось 46,9% общемирового экспорта удобрений.





Впрочеми, Беларусь в 2020 году также заняла лидирующую позицию в секторе. По спаду. Страна продемонстрировала максимальное снижение международных продаж удобрений выйдя на показатель -20,3%.





У России этот спад составил -16,7%, у Египта -12,8%, у США -11,1% и у Китай -8,4%.





Среди континентов страны Европы продали удобрений на наибольшую сумму в долларах США в течение 2020 года. Объем поставок составил 21 миллиард долларов, или 38,3% от общемирового объема. На втором месте оказались азиатские экспортеры с 30,9%, в то время как 16,6% международных поставок удобрений происходили из Северной Америки. Еще 11,4% были отправлены из Африки (11,4%).





Что касается различных видов экспортируемых в мире удобрений, то около трех четвертей (75,5%) были азотными. Калийные удобрения составили 20,7%. Фосфатные удобрения - 2,1%.





Топ-15 мировых экспортеров удобрений в 2020 году





Россия: 7 миллиардов долларов США (12,7% от общего объема экспорта удобрений).

Китай: 6,6 млрд долларов (12%)

Канада: 5,2 миллиарда долларов (9,4%)

США: 3,7 млрд долларов (6,7%)

Марокко: 3,4 млрд долларов (6,2%)

Беларусь: 2,6 млрд долларов (4,7%)

Нидерланды: 2 миллиарда долларов (3,7%)

Бельгия: 1,6 млрд долларов (2,9%)

Катар: 1,3 миллиарда долларов (2,4%)

Саудовская Аравия: 1,2 миллиарда долларов (2,3%)

Египет: 1,2 миллиарда долларов (2,1%)

Израиль: 1,2 миллиарда долларов (2,1%)

Оман: 1,1 миллиарда долларов (2%)

Германия: 1 миллиард долларов (1,9%)

Испания: 996,5 миллиона долларов (1,8%)