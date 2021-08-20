И тут недобор: подача документов в некоторые учебные заведения продлевается до 15 сентября

Для того, чтобы уточнить, где и какие места еще свободны, необходимо зайти на сайт учреждения образования. Единого реестра нет.





Касаемо наиболее популярных специальностей в этому году, то в Минске это профессии помощника машиниста тепловоза, помощника машиниста электровоза, кулинара и повара-кондитера. Также начал расти интерес к профессиям, связанным с технологиями и техникой, пишут «Минск-Новости».





О допнаборе ранее сообщали многие вузы.







