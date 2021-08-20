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И тут недобор: подача документов в некоторые учебные заведения продлевается до 15 сентября

20.08.2021 16:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, 20 августа, последний день приема документов в учреждения профессионального образования. Но в некоторые колледжи и лицеи срок приема документов будет продлен до 15 сентября в связи с недобором учащихся.

Для того, чтобы уточнить, где и какие места еще свободны, необходимо зайти на сайт учреждения образования. Единого реестра нет.

Касаемо наиболее популярных специальностей в этому году, то в Минске это профессии помощника машиниста тепловоза, помощника машиниста электровоза, кулинара и повара-кондитера. Также начал расти интерес к профессиям, связанным с технологиями и техникой, пишут «Минск-Новости». 

О допнаборе ранее сообщали многие вузы.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 20 августа, последний день приема документов в учреждения профессионального образования. Но в некоторые колледжи и лицеи срок приема документов будет...
 
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