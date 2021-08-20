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И тут недобор: подача документов в некоторые учебные заведения продлевается до 15 сентября
Источник материала: Партизан
Сегодня, 20 августа, последний день приема документов в учреждения профессионального образования. Но в некоторые колледжи и лицеи срок приема документов будет продлен до 15 сентября в связи с недобором учащихся.
Для того, чтобы уточнить, где и какие места еще свободны, необходимо зайти на сайт учреждения образования. Единого реестра нет.
Касаемо наиболее популярных специальностей в этому году, то в Минске это профессии помощника машиниста тепловоза, помощника машиниста электровоза, кулинара и повара-кондитера. Также начал расти интерес к профессиям, связанным с технологиями и техникой, пишут «Минск-Новости».
О допнаборе ранее сообщали многие вузы.
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Сегодня, 20 августа, последний день приема документов в учреждения профессионального образования. Но в некоторые колледжи и лицеи срок приема документов будет...
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