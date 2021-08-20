В 2021 году 19 грибников заблудились в лесах Гродненской области, 7 из них найдены мертвыми

Источник материала: БелТА

"19 августа в лесном массиве около деревни Ольховка Островецкого района грибниками был обнаружен труп мужчины. При проведении дальнейших мероприятий было установлено, что тело принадлежит 85-летнему жителю этого населенного пункта. Мужчина 15 апреля ушел из дома для сбора лозы и не вернулся. В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий найти его не удалось. Данный случай не единичный. Всего за 2021 год из лесов Гродненской области не вернулись 7 граждан. Большинство из них - это лица преклонного возраста. В силу своего физического состояния они легко могут потерять ориентир и заблудиться", - рассказали в УВД.





Чтобы поход в лес не обернулся трагедией, сотрудники милиции советуют соблюдать следующие правила. Перед походом предупредите родных, куда идете и в каком направлении планируете передвигаться. В случае, если вы живете один, то сообщите всю информацию соседям, в крайнем случае, оставьте записку. Обязательно возьмите с собой мобильный телефон с заряженной батарейкой. Многие люди не делают этого, так как боятся потерять устройство. Если потерялись, незамедлительно звоните родственникам и в специальные службы (в Слонимском и Ошмянском районах удалось вовремя найти граждан, так как они сообщили всю необходимую информацию посредством сотовой связи). В кармане у вас всегда должны быть нож, спички в сухой коробочке и часы. С их помощью можно ориентироваться на местности.





Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти и с 3 м, для надежности стоит наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Не уходите от знакомого маршрута, не "срезайте угол" по незнакомой местности, особенно по болоту. Перед походом и во время его не употребляйте спиртные напитки. При необходимости возьмите с собой лекарственные средства.





"Уважаемые граждане, мы просим вас напомнить своим пожилым родственникам о том, какую опасность может в себе таить поход в лес. Увы, но некоторые граждане считают, что данные места они знают очень хорошо и по этой причине не смогут потеряться. Однако это мнение ошибочно. В случае, если кто-то из ваших близких не вернулся после похода в лес, то незамедлительно сообщайте об этом в правоохранительные органы", - добавили в УВД.-0-

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В 2021 году 19 грибников заблудились в лесах Гродненской области, 7 из них найдены мертвыми "Большинство из них - это лица преклонного возраста. В силу своего физического состояния они легко могут потерять ориентир и заблудиться", - рассказали в УВД.