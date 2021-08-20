ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще один Telegram-канал признан экстремистским

20.08.2021 17:11 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще один Telegram-канал признан экстремистским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

На этот раз речь идет об информационных сообщениях, размещенных в Telegram-канале "Баста!". Прокуратура Московского района Минска установила, что в них содержались призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти.

В связи с этим на основании закона о противодействии экстремизму прокуратура подготовила и направила в суд заявление о признании информационной продукции ресурса экстремистскими материалами.

Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме, решение исполнено. Его копия направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории страны.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этот раз речь идет об информационных сообщениях, размещенных в Telegram-канале "Баста!".
 
Новости дня
Новости разные
 
Телеграмм-канал "Баста!" тоже стал "экстремистским"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by