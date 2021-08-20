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В ООН заявили, что вынуждены приостановить оказание помощи Афганистану

20.08.2021 17:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

ООН приостановила оказание помощи Афганистану. Несколько часов назад в организации заявили, что вынуждены были принять это решение из-за соображений безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В ООН заявили, что вынуждены приостановить оказание помощи Афганистану

Это очень осложнит и без того непростую ситуацию в стране. Там нарастает гуманитарный кризис. Ощущается дефицит продуктов и товаров первой необходимости. Те, что появляются на прилавках, просто недоступны жителям – цены на рис, чай и сахар выросли на 30 %. Это связано и с тем, что Афганистан прекратил всю внешнюю торговлю. Организовать доставку продовольствия в страну как раз и собиралась ООН. 

В ООН заявили, что вынуждены приостановить оказание помощи Афганистану

А если учесть, что 19 августа Международный валютный фонд отказался выделить стране 370 миллионов долларов, то можно сказать, что Афганистан остался без международной помощи. По самым приблизительным подсчетам ЕС, в защите нуждаются около 20 миллионов афганцев.

 
 
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ООН приостановила оказание помощи Афганистану. Несколько часов назад в организации заявили, что вынуждены были принять это решение из-за соображений...
 
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