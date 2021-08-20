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Политзаключенные Андрей Александров и Ирина Злобина собираются пожениться в СИЗО

20.08.2021 17:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский медиаменеджер Андрей Александров и активистка Ирина Злобина, которые признаны политзаключенными, собираются пожениться.

Политзаключенные Андрей Александров и Ирина Злобина собираются пожениться в СИЗО
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщила руководитель «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, за время своего пребывания в СИЗО №1 она видела много людей, которые оказались за решеткой за политику.

«Со мной в камере были Марфа Рабкова из «Весны», Алла Лапатко из T*T.by. Я видела Андрея Александрова, он бодр, держится, они с Ирой  собираются расписаться в СИЗО. Встречала Олю Лойко, она тоже бодра. Я видела Людмилу Чекину в самом начале, и она тоже молодец. Все очень хорошо держатся, нет слез, нет уныния», — сказала Слуцкая.

 

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Белорусский медиаменеджер Андрей Александров и активистка Ирина Злобина, которые признаны политзаключенными, собираются пожениться.
 
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