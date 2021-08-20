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Барти разгромила Азаренко
Источник материала: Навiны
Белоруска Виктория Азаренко потерпела поражение на стадии 1/8 финала турнира Western & Southern Open в Цинциннати.
Экс-первая ракетка мира уступила нынешнему лидеру мирового женского тенниса австралийке Эшли Барти — 0:6, 2:6.
В четвертьфинале сыграют:
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Белоруска Виктория Азаренко потерпела поражение на стадии 1/8 финала турнира Western & Southern Open в Цинциннати.
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