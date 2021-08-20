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Высказать мнение, но не настаивать. Как помочь ребёнку с выбором профессии?

20.08.2021 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А как вы считаете, где эта тонкая грань, когда родители плохого не пожелают своим детям и родители навязывают выбор своим детям будущей профессии?

Высказать мнение, но не настаивать. Как помочь ребёнку с выбором профессии?

Юрий Казеко, главный специалист Первомайского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минска:
Здесь, наверное, тяжело что-то сказать по этому поводу, потому что мое мнение... У меня старшая сестра, и у нас еще с давних времен был аккордеон. И была такая традиция, что все девочки должны играть на аккордеоне. У нас – моя мама, ее сестра, мои тети – все на аккордеоне. И дошла очередь до моей сестры. Я ее как все время вспоминаю: она на этом аккордеоне сидит, тренируется без эмоций.

Наталья Надольская:
Обреченно, я бы сказала.

Юрий Казеко:
Традиция семейная – на аккордеоне научиться. Все. И у меня, когда сестра наконец-то окончила эту музыкальную школу, она пришла, сказала маме. Там выдают какой-то аттестат, она такая: ну, можете, в принципе, теперь по наследству. Но, благо, на Юле это все и закончилось. Не то что благо. В плане того, что я больше настроен на то, что если ребенку это не нравится, это не его... Один по спорту – ему нравится вот это. Хоккей там какой-то, плаванье, его это влечет. Второму же интересно рисовать, фотографировать, опять же. У каждого свои какие-то взгляды, ценности, и мы как бы – я и Инна, мне нравится, что у нас такая позиция – не будем настаивать. Помочь – да, если какие-то вопросы либо там дети: вот, папа, я хочу вот туда-то, ты как считаешь. Высказать свое мнение, мы выскажем. Но, опять же, принимать решение – мы ни в коем случае на детей давить не будем.

Наталья Надольская:
В итоге какую профессию выбрала ваша сестра?

Высказать мнение, но не настаивать. Как помочь ребёнку с выбором профессии?

Юрий Казеко:
Она работала сразу в школе, потом пару лет поработала, пошла. Сейчас на А1. Не знаю, как правильно должность у них.

Наталья Надольская:
Аккордеон в руки берет на ваших семейных мероприятиях?

Юрий Казеко:
Честно, нет. Только мама может взять, сыграть. В принципе, вот такая история.

Наталья Надольская:
Не знаю, моему сыну 10 лет, и я почему-то очень хочу, чтобы он стал пилотом гражданской авиации. А он очень этого не хочет. И да, в этом году начали прием на обучение. Набирают только 8 человек на бюджет и 8 человек на платное. И я уже к нему, как говорится, подкатываю с этим вопросом. Говорю: Илюша, может быть, пилот? Он говорит: мама, я боюсь высоты, пожалуйста, нет.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Ты должна помнить самое главное, что заинтересованность или мамкин холодный расчет. Я понимаю, что они много зарабатывают.

Высказать мнение, но не настаивать. Как помочь ребёнку с выбором профессии?

Наталья Надольская:
Здесь вопрос не в заработке, а вопрос в том, что я говорю: Илья, они такие красивые, статные, у них такая физическая подготовка, у них рядом такие стюардессы.

Алена Родовская:
В армию пускай идет служить.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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