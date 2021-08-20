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Погода в СНГ: в Казахстане не хватает дождей, в Беларуси ожидаются грозы

20.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уже не жарко, но еще не прохладно – в Москве сегодня днем до плюс 25. Такая температура больше соответствует климатическим нормам июля, сообщили в Гидрометцентре России. А дальше осень потихонечку начнет отвоевывать у лета градус за градусом и к понедельнику уже будет плюс 20. О погоде в других городах Содружества – корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

«Климат начал вести себя шокирующим образом»

Последствия глобального потепления уже необратимы?
Почти вся территория Казахстана находится под влиянием антициклона. Катастрофически не хватает дождей на западе страны, там продолжается засуха. Осадков не было с начала лета. Днем температура воздуха поднимается выше 40 градусов. Самая сложная ситуация в Мангистауской области – из-за аномального зноя на пастбищах не взошла трава.

Животные остались без корма. Усугубляет ситуацию и то, что в регионе практически нет пресноводных водоемов. Все это приводит к массовому падежу. Лошади гибнут прямо на полях. По данным властей области у фермеров погибло более 3000 голов скота.

Армения

Еще один жаркий день в Армении. Днем воздух раскалится до плюс 36 градусов. О летнем дожде пока приходиться только мечтать.

Чувствовать себя бодрым в зной помогает обильное питье и отказ от жирных блюд. Также медики не рекомендуют в жару пить крепкие чай и кофе, забыть про алкоголь. Синоптики обещают – в начале следующей недели температура понизится на 2-3 градуса.

Беларусь

На западе Беларуси ожидаются грозы и кратковременные дожди, объявлен желтый уровень опасности. В воздухе уже чувствуется ранняя осень. Температура постепенно снижается, сегодня до плюс 22 градусов. А на юго-востоке лето не отступает: синоптики прогнозируют 27 градусов.

Благодаря теплой погоде урожай огурцов в этом году очень богатый. Но сезон сбора этих овощей подходит к концу. По этому поводу завтра в Беларуси пройдет праздник «День огурца».



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