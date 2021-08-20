Погода в СНГ: в Казахстане не хватает дождей, в Беларуси ожидаются грозы

Армения



Еще один жаркий день в Армении. Днем воздух раскалится до плюс 36 градусов. О летнем дожде пока приходиться только мечтать.

Чувствовать себя бодрым в зной помогает обильное питье и отказ от жирных блюд. Также медики не рекомендуют в жару пить крепкие чай и кофе, забыть про алкоголь. Синоптики обещают – в начале следующей недели температура понизится на 2-3 градуса.



Беларусь



На западе Беларуси ожидаются грозы и кратковременные дожди, объявлен желтый уровень опасности. В воздухе уже чувствуется ранняя осень. Температура постепенно снижается, сегодня до плюс 22 градусов. А на юго-востоке лето не отступает: синоптики прогнозируют 27 градусов.

Благодаря теплой погоде урожай огурцов в этом году очень богатый. Но сезон сбора этих овощей подходит к концу. По этому поводу завтра в Беларуси пройдет праздник «День огурца».