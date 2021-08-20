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Погода в СНГ: в Казахстане не хватает дождей, в Беларуси ожидаются грозы
20.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уже не жарко, но еще не прохладно – в Москве сегодня днем до плюс 25. Такая температура больше соответствует климатическим нормам июля, сообщили в Гидрометцентре России. А дальше осень потихонечку начнет отвоевывать у лета градус за градусом и к понедельнику уже будет плюс 20. О погоде в других городах Содружества – корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Животные остались без корма. Усугубляет ситуацию и то, что в регионе практически нет пресноводных водоемов. Все это приводит к массовому падежу. Лошади гибнут прямо на полях. По данным властей области у фермеров погибло более 3000 голов скота.
Армения
Чувствовать себя бодрым в зной помогает обильное питье и отказ от жирных блюд. Также медики не рекомендуют в жару пить крепкие чай и кофе, забыть про алкоголь. Синоптики обещают – в начале следующей недели температура понизится на 2-3 градуса.
Благодаря теплой погоде урожай огурцов в этом году очень богатый. Но сезон сбора этих овощей подходит к концу. По этому поводу завтра в Беларуси пройдет праздник «День огурца».
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О погоде в городах Содружества – корреспонденты «МИР 24».
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