Google оспаривает в белорусском суде претензии МАРТ

Интерфаксу " в пресс-службе Экономического суда Как подтвердили "" в пресс-службе Экономического суда Минска , в четверг прошло подготовительное заседание Верховного суда Беларуси по иску Google к МАРТ. По итогам заседания суд по делу Google и МАРТ приостановлен до рассмотрения заявления Google об обжаловании действий МАРТ экономическим судом Минска, которое состоится 25 августа.





В своем иске американская компания обжалует заключение комиссии ведомства, которая признала, что Google нарушает белорусское антимонопольное законодательство, поскольку компания предустанавливает свои приложения на Android-смартфоны и выставляет требование производителям устанавливать пакет Google.





"Компания Google LLC увязывает получение магазина приложений Google Play с обязательной предустановкой иных приложений, которые обеспечивают поиск информации, размещение рекламы и приносят доход компании Google LLC. (...) Указанные практики компании Google LLC ограничивают возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков приложений, в первую очередь приложений поиска.





(...) Установленный МАРТ факт злоупотребления компанией Google LLC доминирующим положением является нарушением пункта 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года № 94-З "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции", - говорится в заключении регулятора.





Поводом для проведения расследования стала жалоба российской компании "Яндекс", направленная в МАРТ в начале 2019 года.