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Google оспаривает в белорусском суде претензии МАРТ

20.08.2021 17:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Google LLC (США) оспаривает в белорусском суде обвинения министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в нарушении антимонопольного законодательства.

Как подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе Экономического суда Минска, в четверг прошло подготовительное заседание Верховного суда Беларуси по иску Google к МАРТ. По итогам заседания суд по делу Google и МАРТ приостановлен до рассмотрения заявления Google об обжаловании действий МАРТ экономическим судом Минска, которое состоится 25 августа.

В своем иске американская компания обжалует заключение комиссии ведомства, которая признала, что Google нарушает белорусское антимонопольное законодательство, поскольку компания предустанавливает свои приложения на Android-смартфоны и выставляет требование производителям устанавливать пакет Google.

"Компания Google LLC увязывает получение магазина приложений Google Play с обязательной предустановкой иных приложений, которые обеспечивают поиск информации, размещение рекламы и приносят доход компании Google LLC. (...) Указанные практики компании Google LLC ограничивают возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков приложений, в первую очередь приложений поиска. 

(...) Установленный МАРТ факт злоупотребления компанией Google LLC доминирующим положением является нарушением пункта 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года № 94-З "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции", - говорится в заключении регулятора.

Поводом для проведения расследования стала жалоба российской компании "Яндекс", направленная в МАРТ в начале 2019 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Компания Google LLC (США) оспаривает в белорусском суде обвинения министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в нарушении антимонопольного...
 
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