сообщает Генпрокуратура, "прокуратура Московского района КакГенпрокуратура, "прокуратура Московского района Минска проанализировала информационные сообщения, размещенные в Telegram-канале «Баста!».





Установлено, что в них содержались призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти.





В связи с этим на основании Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» прокуратура подготовила и направила в суд заявление о признании информационной продукции названного ресурса экстремистскими материалами".





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