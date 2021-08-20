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Телеграмм-канал "Баста!" тоже стал "экстремистским"

20.08.2021 17:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сейчас на него подписано 82,6 тыс. человек.

Как сообщает Генпрокуратура, "прокуратура Московского района Минска проанализировала информационные сообщения, размещенные в Telegram-канале «Баста!».

Установлено, что в них содержались призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти.

В связи с этим на основании Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» прокуратура подготовила и направила в суд заявление о признании информационной продукции названного ресурса экстремистскими материалами".

Сейчас на телеграмм-канал подписано около 82,7 тыс. человек. 
 
Теги: Минск
 
 
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