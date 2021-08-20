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В этот спорт его могли не взять из-за роста. Заслуженному тренеру Беларуси по вольной борьбе – 80 лет

20.08.2021 17:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заслуженный тренер Республики Беларусь по вольной борьбе Лазарь Лейкин отмечает 80-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он подготовил более 200 мастеров спорта, 8 мастеров спорта международного класса и 1 заслуженного мастера спорта. И сейчас, в свой юбилей, ни на день не забывает о спорте.

В этот спорт его могли не взять из-за роста. Заслуженному тренеру Беларуси по вольной борьбе – 80 лет

О настоящей легенде Плещеницкого училища Олимпийского резерва – репортаж Юлии Минич.

В этот спорт его могли не взять из-за роста. Заслуженному тренеру Беларуси по вольной борьбе – 80 лет

Юлия Минич, корреспондент:
Глядя на преподавателя по вольной борьбе Лазаря Борисовича Лейкина, невольно возникает вопрос, откуда у юбиляра, которому исполнилось 80 лет, столько живой энергии и сил. А ответ прост: влюблен в спорт. В нем и черпает силы.

В этот спорт его могли не взять из-за роста. Заслуженному тренеру Беларуси по вольной борьбе – 80 лет

В его арсенале тысячи приемов. На мастер-классы приезжают из других стран. А воспитанники под его руководством завоевали 40 медалей чемпионатов мира и Европы. Несмотря на это, о себе Лазарь Борисович отзывается очень скромно и просто. А в борьбу заслуженного тренера Республики Беларусь вообще могли не взять из-за невысокого роста. Но он доказал, что в маленьком школьнике может скрываться большая сила.

Подробности смотрите в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Заслуженный тренер Республики Беларусь по вольной борьбе Лазарь Лейкин отмечает 80-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он подготовил...
 
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