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Лукашенко о ситуации в Афганистане: «Это так называемая демократия. Они показали своё лицо»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нас упорно пытаются «душить» санкциями и не только. Против Беларуси развернута настоящая гибридная война: информационные атаки, провокации, террористические угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Те, кто кукловодят местными коллаборантами, хорошо понимают, что Беларусь – ключ ко всему постсоветскому пространству. Так же, наверное, как страны Центральной Азии (я имею в виду Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан отчасти) сейчас стали очень важными для постсоветского пространства в связи с событиями в Афганистане.
Видите, как они продемонстрировали нам сущность своей демократии? Ну, неважно, что там на взлетно-посадочную полосу… в этом люке, в который при взлете шасси закрываются, кусок тела остался – что-то оторвало, ноги болтаются. Это неважно, это другое, это так называемая демократия. Они показали свое лицо: вот так вот могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили, а потом народ через несколько лет их вышвырнул оттуда и некоторые бы цеплялись за шасси самолета, чтобы отсюда улететь. Поэтому из этого надо извлекать уроки и учить наше население и наш народ.
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Новости Беларуси. Нас упорно пытаются «душить» санкциями и не только. Против Беларуси развернута настоящая гибридная война: информационные атаки, провокации,...
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