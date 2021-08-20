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Лукашенко – силовикам: вы были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей

20.08.2021 17:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Со словами благодарности 20 августа Александр Лукашенко обратился к представителям силовых ведомств, вручая государственные награды. Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: после августовских-сентябрьских событий 2020 года нам казалось, что все, победили. Ан нет, ничего подобного

Лукашенко – силовикам: вы были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши противники (если говорить прямо – враги) не гнушаются буквально ничем, вы лучше меня это знаете. Однако они просчитались: люди в погонах остались верны народу и своему долгу. Да и подавляющее большинство белорусов не поддержало этот блицкриг. Вы, ваши коллеги, представители других силовых структур были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей, навязываемых нам силой. Каждый из вас в боевых условиях доказал свою преданность стране, проявил истинный патриотизм, хорошо понимая, что за вами – Родина. Ну, я, может, несколько пафосно сказал, вы это ощущали и делали просто потому, что это ваша работа, наша работа. Для того мы и предназначены – чтобы ее красиво, эффективно и ответственно сделать.

Лукашенко – силовикам: вы были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей

Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой и расслабляться не приходится. Если вы заметили, я очень часто повторяю фразу. Если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там – очумевшие, обезумевшие, заблудшие – не поняли и ведут себя по-прежнему – это, ребята, враги. Это враги, потому что какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать? Перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами. Мы это доказали с помощью вас и прежде всего благодаря вам. Что еще им непонятно?

 
 
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Новости Беларуси. Со словами благодарности 20 августа Александр Лукашенко обратился к представителям силовых ведомств, вручая государственные награды. Церемония...
 
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