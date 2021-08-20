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Лукашенко – силовикам: вы были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Со словами благодарности 20 августа Александр Лукашенко обратился к представителям силовых ведомств, вручая государственные награды. Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой и расслабляться не приходится. Если вы заметили, я очень часто повторяю фразу. Если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там – очумевшие, обезумевшие, заблудшие – не поняли и ведут себя по-прежнему – это, ребята, враги. Это враги, потому что какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать? Перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами. Мы это доказали с помощью вас и прежде всего благодаря вам. Что еще им непонятно?
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Лукашенко – силовикам: вы были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей
Новости Беларуси. Со словами благодарности 20 августа Александр Лукашенко обратился к представителям силовых ведомств, вручая государственные награды. Церемония...
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