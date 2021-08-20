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В Беларуси с 1 сентября повышаются пенсии
Источник материала: АФН
Лукашенко 20 августа подписал указ №317 "О повышении пенсий", сообщила пресс-служба Лукашенко.
Согласно документу, с 1 сентября 2021 года пенсии увеличатся в среднем на 6,3%.
«Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров», - говорится в сообщении.
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Лукашенко 20 августа подписал указ №317 "О повышении пенсий", сообщила пресс-служба Лукашенко.
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