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В Беларуси с 1 сентября повышаются пенсии

20.08.2021 17:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко 20 августа подписал указ №317 "О повышении пенсий", сообщила пресс-служба Лукашенко.

Согласно документу, с 1 сентября 2021 года пенсии увеличатся в среднем на 6,3%.

«Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров», - говорится в сообщении.

 
 
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Лукашенко 20 августа подписал указ №317 "О повышении пенсий", сообщила пресс-служба Лукашенко.
 
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