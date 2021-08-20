В Беларуси с 1 сентября повышаются пенсии

Источник материала: АФН

Лукашенко 20 августа подписал указ №317 "О повышении пенсий", сообщила пресс-служба Лукашенко.

Согласно документу, с 1 сентября 2021 года пенсии увеличатся в среднем на 6,3%.

«Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров», - говорится в сообщении.