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«Чувствую, что я на своём месте». Молодые лейтенанты о том, что их привлекает в работе уголовного розыска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выпускники вузов осваиваются на первых рабочих местах. В Минской области в 2021 году около 80 милиционеров приступили к службе. Три новобранца пополнили коллектив Крупского РОВД. Они будут нести службу в подразделениях охраны правопорядка и профилактики и уголовного розыска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Анна Куртасова, корреспондент:
После окончания Могилевского института МВД Иван Белавский вернулся в родные Крупки. Бывший выпускник – теперь оперуполномоченный уголовного розыска. О службе в милиции грезил еще со школьной парты. Здесь, в Крупском РОВД, проходил практику. Поэтому к новому месту работы привык быстро.
Иван Белавский, оперуполномоченный отделения уголовного розыска криминальной милиции Крупского РОВД:
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«Чувствую, что я на своём месте». Молодые лейтенанты о том, что их привлекает в работе уголовного розыска
Новости Беларуси. Выпускники вузов осваиваются на первых рабочих местах. В Минской области в 2021 году около 80 милиционеров приступили к службе. Три новобранца...
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