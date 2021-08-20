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«Чувствую, что я на своём месте». Молодые лейтенанты о том, что их привлекает в работе уголовного розыска

20.08.2021 18:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выпускники вузов осваиваются на первых рабочих местах. В Минской области в 2021 году около 80 милиционеров приступили к службе. Три новобранца пополнили коллектив Крупского РОВД. Они будут нести службу в подразделениях охраны правопорядка и профилактики и уголовного розыска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробности в материале Анны Куртасовой.

«Чувствую, что я на своём месте». Молодые лейтенанты о том, что их привлекает в работе уголовного розыска

Анна Куртасова, корреспондент:
Старт самостоятельной жизни. Молодые специалисты прибыли на свои первые рабочие места. Всего более ста человек. Для них всяческая поддержка. Многие уже успели освоиться и влиться в профессиональные будни.

«Чувствую, что я на своём месте». Молодые лейтенанты о том, что их привлекает в работе уголовного розыска

После окончания Могилевского института МВД Иван Белавский вернулся в родные Крупки. Бывший выпускник – теперь оперуполномоченный уголовного розыска. О службе в милиции грезил еще со школьной парты. Здесь, в Крупском РОВД, проходил практику. Поэтому к новому месту работы привык быстро.

«Чувствую, что я на своём месте». Молодые лейтенанты о том, что их привлекает в работе уголовного розыска

Иван Белавский, оперуполномоченный отделения уголовного розыска криминальной милиции Крупского РОВД:
Я, когда поступал в могилевский институт, изначально знал, что попаду в Крупки, поэтому и хотел попасть в этот город. Мне по душе эта профессия, пока что все нравится. Я получаю удовольствие от этой профессии, мне нравится мое дело. И чувствую, что я на своем месте.

Подробности в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Выпускники вузов осваиваются на первых рабочих местах. В Минской области в 2021 году около 80 милиционеров приступили к службе. Три новобранца...
 
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