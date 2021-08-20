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«Никакого страха – только в бой». Ветеран Великой Отечественной рассказал про случай на фронте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Октябрьском районе с юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны Антона Степановича Зубовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Оккупация, курс молодого бойца и сразу на фронт. Затем ранение, госпиталь, освобождение. И вот она, Победа!
Октябрьский район богат на долгожителей. Сегодня здесь проживают 13 человек, кто перешагнул вековой рубеж. Еще 10 отметят в 2021 году 95-летие. К ним присоединился и Антон Степанович Зубовский. Ветеран Великой Отечественной войны, чей китель по праву украшают десятки наград.
Оксана Нехайчик, начальник управления социальной защиты администрации Октябрьского района:
Родился будущий полковник авиации в деревне Крупка Пуховичского района, которая во время войны находилась в оккупации фашистских захватчиков. Время было тяжелое. Когда наступила война, детство кончилось.
Антон Зубовский, ветеран Великой Отечественной войны:
В 18 лет Антон Степанович был призван на службу. Тот жаркий июль он помнит как вчера. После курса молодого бойца вместе с земляками был направлен на 3-й Белорусский фронт. Ранен юбиляр был только однажды, в левое плечо. Но кость пуля не задела. Как признается сам герой, особого страха никогда не испытывал.
Антон Зубовский:
Поздравить ветерана приехало руководство Октябрьского района, представители военного комиссариата. Подарки вручило и молодое поколение, которое благодарно за мирное сегодня.
Маргарита Кенть, ученица средней школы № 89:
После освобождения Антон Степанович поступил в Киевское высшее инженерное авиационное училище. Работал на Минском тракторном заводе. Грудь ветерана украшают орден Отечественной войны II степени и орден Славы III степени. А также медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
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Новости Беларуси. В Октябрьском районе с юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны Антона Степановича Зубовского, сообщили в программе «Столичные...
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