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Власти Беларуси объявили экстремистским Telegram-канал «Баста!»
Источник материала: АФН
По заявлению прокуратуры Московского района Минска Telegram-канал «Баста!» признан экстремистским, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.
«…содержались призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти», - говорится в сообщении.
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По заявлению прокуратуры Московского района Минска Telegram-канал «Баста!» признан экстремистским, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.
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