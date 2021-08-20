



53-летний белорусский специалист уже возглавлял клуб из Владивостока с 2015 по 2017 год. Также он работал в "Сибири" и "Сочи".





Ранее стало известно об уходе Сергея Вострикова с поста главного тренера "Адмирала".





Первый матч нового сезона КХЛ команда проведет 2 сентября в гостях против "Спартака".