ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Переговоры Меркель и Путина перервал телефонный звонок

20.08.2021 18:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во время переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель у последней на встрече зазвонил телефон.

Встреча политиков проходила 20 августа в Кремле.

Инцидент произошел в прямом эфире, когда говорил Путин. Он рассказывал о развитии экономики, а у Меркель в тот момент зазвонил телефон. 

Она быстро достала аппарат и отклонила вызов. При этом Путин не останавливал свою речь, продолжив фразой: "мы постоянно находимся в телефонном контакте".


Кто именно звонил канцлеру Германии во время переговоров с главой РФ, неизвестно.

20 августа канцлер Германии прилетала в Москву на переговоры с президентом России. Перед началом официальной встречи Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в российской столице.


Из Москвы она отправится в Киев, где 22 августа встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель у последней на встрече зазвонил телефон.
 
Новости дня
Новости разные
 
Washington Post заклікала Байдэна не дапусьціць, каб рэжым Лукашэнкі атрымаў мільярд ад МВФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by