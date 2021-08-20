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Переговоры Меркель и Путина перервал телефонный звонок
Источник материала: Партизан
Во время переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель у последней на встрече зазвонил телефон.
Встреча политиков проходила 20 августа в Кремле.
Инцидент произошел в прямом эфире, когда говорил Путин. Он рассказывал о развитии экономики, а у Меркель в тот момент зазвонил телефон.
Она быстро достала аппарат и отклонила вызов. При этом Путин не останавливал свою речь, продолжив фразой: "мы постоянно находимся в телефонном контакте".
Кто именно звонил канцлеру Германии во время переговоров с главой РФ, неизвестно.
20 августа канцлер Германии прилетала в Москву на переговоры с президентом России. Перед началом официальной встречи Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в российской столице.
Из Москвы она отправится в Киев, где 22 августа встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Во время переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель у последней на встрече зазвонил телефон.
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