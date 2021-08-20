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На экс-редактора БТ Ксению Луцкину завели еще одно уголовное дело
20.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политзаключенная находится за решеткой восемь месяцев.
Ксения Луцкина
Об очередном уголовном деле в отношении Луцкиной рассказала
– На всех допросах мы всегда говорили, что Ксения и её оператор не имеют никакого отношения к деятельности Пресс-клуба. Ксения один раз участвовала в хакатоне, который проводил Пресс-клуб, и её проект был в числе победителей.
Я видела её всего один раз в Пресс-клубе и то мимолётом. Второй раз увидела её уже в Следственном комитете.
Не знаю, предлагали ли ей написать прошение [о помиловании]. Мне известно, что сейчас ей предъявлено новое обвинение по другой статье.
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Политзаключенная находится за решеткой восемь месяцев.
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