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На экс-редактора БТ Ксению Луцкину завели еще одно уголовное дело

20.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политзаключенная находится за решеткой восемь месяцев.

На экс-редактора БТ Ксению Луцкину завели еще одно уголовное дело

Ксения Луцкина

Об очередном уголовном деле в отношении Луцкиной рассказала в интервью Пресс-клубу его основательница Юлия Слуцкая.

– На всех допросах мы всегда говорили, что Ксения и её оператор не имеют никакого отношения к деятельности Пресс-клуба. Ксения один раз участвовала в хакатоне, который проводил Пресс-клуб, и её проект был в числе победителей.

Я видела её всего один раз в Пресс-клубе и то мимолётом. Второй раз увидела её уже в Следственном комитете.

Не знаю, предлагали ли ей написать прошение [о помиловании]. Мне известно, что сейчас ей предъявлено новое обвинение по другой статье.

 
 
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Политзаключенная находится за решеткой восемь месяцев.
 
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