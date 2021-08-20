Директор Института демократии в Восточной Европе: «Свою цену за поддержку Лукашенко должен заплатить и российский режим»

Источник материала: Салiдарнасць

Эрик Ченовет — о последних санкциях, запоздалых, но эффективных.

Директор Американской неправительственной организации Институт демократии в Восточной Европе Эрик Ченовет указал на сходства и отличия освободительного движения в Польше и в Беларуси.





Эрик Ченовет, фото: скриншот из видео Свабода Premium

— Белорусское демократическое движение в 2020-21 годах также восстало как одно из самых массовых национальных движений за свободу. И этим напомнило движение «Солидарность» в Польше в 1981 году, — отметил Ченовет в эфире канала Свабода Premium . — Репрессии режима Лукашенко также масштабны, как во время военного положения, введенного генералом Ярузельским и его режимом.

Но есть отличия. Уровень организации «Солидарности» был одним из самых высоких за всю историю существования каких-либо диктатур.

В Польше за первую неделю после введения военного положения задержали 10 тысяч человек, а за первые три месяца — 100 тысяч. Против них также были начаты административные дела и проводились карательные операции.

Осуществлялась решительная попытка раздушить «Солидарность», но в нее вошли тогда 10 миллионов человек, и это была очень организованная структура, хорошо подготовленная к военному положению. Поэтому многие продолжили подпольную работу.

Второе отличие — в уровне технологий. С одной стороны, мессенджеры и прочие доступные технологии сегодня позволяют организовать что-то быстрее и масштабнее. Но с другой, повышен и уровень наблюдения и контроля со стороны белорусских властей.

Директор Института демократии в Восточной Европе признался, что был длительное время разочарован реакцией Запада и США на правление Лукашенко.

— С самого начала мы были неудовлетворены западной реакцией. Тем, что не были скоординированы усилия для поддержки демократического движение еще в те времена. А это движение было достаточно сильным. Люди забывают, что существовал БНФ, который мобилизовал подобное национальное движение за независимость еще в конце 80-х-начале 90-х годов.

И когда Лукашенко начал репрессии против БНФ, мы выступали за то, чтобы Запад делал более серьезные шаги и прикладывал большие усилия, чтобы поддержать демократические движение еще на том начальном этапе, когда диктатура Лукашенко только укоренялась.

Но западные организации, выступающие за демократию, были очень наивными в своих подходах. У них не было четко выработанных решений и политических линий, которые были направлены на то, чтобы Беларусь была свободной.

Также с 1991 года западные правительства и США были уверены в том, что Беларусь относится к российской сфере влияния. И мы очень долго пытались всех переубедить, что это ошибочное суждение. Что Беларусь — это отдельная страна, которая заслуживает независимости, — говорит Ченовет.

На данном этапе эксперт поддерживает введенные США жесткие санкции , однако считает, что реакция была запоздалой.

— Нас обнадежило сейчас то, что санкции введены. Но они должны были быть введены в таком виде еще в августе 2020 года! Украденные выборы и жестокие репрессии должны были вызвать более сильную и более скоординированную международную реакцию.

Вместо этого мы увидели сдержанные заявления, сильную политику непризнания, но при этом очень ограниченные санкции, которые начали вводить только в октябре.

Жесткий режим санкций должен действовать до тех пор, пока режим Лукашенко не освободит всех политических заключенных и не начнет участвовать в процессе свободных и справедливых выборов.

Предыдущая американская администрация почти ничего не делала, она ошибочно позволяла себе «двухшаговое танго» с режимом Лукашенко, полагая, что его можно завлечь и оттянуть от России.

Такая политика продолжалась на протяжении 25 лет: сотрудничать с Лукашенко, потом вводить против него санкции, когда он убивал людей и сажал их в тюрьмы, а потом опять сотрудничать, когда он выпускал некоторых узников.

Эту политику нужно было остановить уже давно, но она устраивала администрацию Трампа, которая никак не отреагировала на то, что сделал Лукашенко год назад. Хорошо, что Конгресс заставил Трампа сделать хотя бы пару шагов до его ухода.

До марта была довольно сдержанной и реакция Байдена, но в марте его администрация начала вводить санкции. При этом, я считаю ошибкой, что санкции нужно усиливать поэтапно . Режим санкций должен быть максимально жестким сразу, чтобы дать понять, что он останется в силе до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели о безотлагательном освобождении всех политзаключенных и гарантии проведения свободных выборов, в которых Лукашенко не будет принимать участие, — подчеркнул Ченовет.

Он также уверен, что санкции должны быть направлены не только на белорусские власти, но и на тех, кто оказывает им поддержку, в первую очередь, — Кремль.

— Я не согласен с тем, что жесткие санкции еще больше подтолкнут Лукашенко в руки России . Он всегда был в руках России и никогда не являлся поэтому гарантом белорусского суверенитета. На мой взгляд, западные страны с самого начала сделали ошибку, рассчитывая, что могут сотрудничать с Лукашенко как с гарантом белорусского суверенитета. Его власть всегда зависела от российской поддержки и зависит от нее сегодня. Лукашенко не было бы уже у власти без поддержки Путина.

Поэтому западная политики должна касаться не только Беларуси, но и того, чтобы свою цену за поддержку Лукашенко заплатил и российский режим. Чтобы он, наконец, прекратил помогать Лукашенко и позволил белорусам самим определять свое будущее.

Необходимо ввести санкции против тех, кто оказывает помощь режиму, как внутри Беларуси, так и со стороны России. Санкции должны быть направлены таким образом, чтобы Россия понесла конкретный ущерб за то, что они держат Лукашенко у власти и хотят определять будущее Беларуси.

Это могут быть санкции против конкретных инвесторов, олигархов, которые пытаются взять под контроль белорусскую экономику , против конкретных лиц в ФСБ, в спецслужбах и т.д.

Также режим Лукашепнко необходимо лишить какой-либо страховки, например, финансирования со стороны МВФ . Я считаю, что следует вернуться к вопросу отключения Беларуси от системы платежей SWIFT.

Конечно, санкции наносят ущерб экономике и людям, поэтому одновременно нужна гуманитарная помощь, чтобы люди имели поддержку.

Также должна быть продумана четкая политика на будущее, когда бы чиновники были уверены, что, если освободят всех политзаключенных и процесс свободных выборов будет гарантирован, вступит в силу другой политический подход — сотрудничества и экономической поддержки, чтобы поддержать свободную и независимую Беларусь.

Но, в целом, я считаю, что те санкции, которые были приняты администрацией США 9 августа, — это хороший знак и хороший шаг, — подытожил Директор Институт демократии в Восточной Европе.