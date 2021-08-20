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«Узнаю брата Колю!» - телеканал «Дождь» признали иностранным агентом
Источник материала: Партизан
Синдеева прокомментировала включение телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Генеральный директор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева прокомментировала включение Министерством юстиции телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что у нее нет цензурных выражений для оценки ситуации.
Аналогичный статус присвоен семи журналистам и изданию «Важные истории».
«Только сами узнали. Эмоций, кроме матерных слов, которые вы все равно не сможете напечатать, никаких. Коллеги и я только что узнали, пока просто созваниваемся», — заявила Синдеева.
Сообщение о внесении телеканала «Дождь» в список иноагентов опубликовано на сайте ведомства.
В соответствии с данными реестра, статус «иноагент» закреплен за юридическим лицом Istories Fonds, зарегистрированном в Латвийской Республике, а также за ООО «Телеканал "Дождь"».
Ранее минюст внес «Медузу» в список иностранных агентов..
В связи с большим числом нелегально пересекающих границу Польши со стороны Беларуси мигрантов власти в Варшаве создали новые охраняемые лагеря для приема беженцев. Два таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Червони-Бур на востоке страны, сообщил в четверг, 19 августа, руководитель службы пограничной охраны Польши.
Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об усилении пограничной охраны с помощью армии. К границе с Беларусью будут направлены более 900 военнослужащих, заявил он.
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Синдеева прокомментировала включение телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов
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