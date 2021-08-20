Поскребли по сусекам: пенсионерам с 1 сентября подкинут немного денег









Трудовые пенсии повысятся в Беларуси с 1 сентября, сообщили в пресс-службе Лукашенко. Соответствующий указ он подписал 20 августа.





Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 сентября в связи с ростом средней заработной платы в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров.





В результате пенсии вырастут в среднем на 6,3%. Однако инфляция в стране с начала года уже выросла до 9,9%





Кстати, в последний раз размер трудовых пенсий повышался 1 декабря минувшего года – тогда они увеличились на 6%.