|
Путин и Меркель обсудили белорусский вопрос
Источник материала: Навiны
На сегодняшней встрече в Кремле президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили белорусский вопрос (тему подняла глава немецкого правительства).
По словам Путина, российская сторона считает, что «противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами, без внешнего вмешательства», сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сегодняшней встрече в Кремле президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили белорусский вопрос (тему подняла глава немецкого правительства).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)