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Путин и Меркель обсудили белорусский вопрос

20.08.2021 19:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На сегодняшней встрече в Кремле президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили белорусский вопрос (тему подняла глава немецкого правительства).

Путин и Меркель обсудили белорусский вопрос
Фото пресс-службы Кремля

По словам Путина, российская сторона считает, что «противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами, без внешнего вмешательства», сообщает «РГ».

 

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На сегодняшней встрече в Кремле президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили белорусский вопрос (тему подняла глава немецкого правительства).
 
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