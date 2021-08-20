Путин и Меркель обсудили белорусский вопрос

На сегодняшней встрече в Кремле президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили белорусский вопрос (тему подняла глава немецкого правительства).



Фото пресс-службы Кремля

По словам Путина, российская сторона считает, что «противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами, без внешнего вмешательства», сообщает «РГ» .