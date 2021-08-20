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В СНГ планируется принять Заявление глав государств о защите избирательных прав граждан

20.08.2021 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В СНГ разрабатывают проект Заявления о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета государств, сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств в четверг.

"В Содружестве Независимых Государств разрабатывают проект Заявления о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета государств. Документ обсудили на заседании экспертной группы 19 августа в онлайн-формате", - говорится в сообщении. Его цитирует interfax.by

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

На встрече эксперты доработали и в целом согласовали текст Заявления. Документ предлагается к принятию Советом глав государств Содружества.
 
 
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В СНГ разрабатывают проект Заявления о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета государств, сообщили в пресс-службе...
 
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