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В СНГ планируется принять Заявление глав государств о защите избирательных прав граждан
Источник материала: Партизан
В СНГ разрабатывают проект Заявления о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета государств, сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств в четверг.
"В Содружестве Независимых Государств разрабатывают проект Заявления о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета государств. Документ обсудили на заседании экспертной группы 19 августа в онлайн-формате", - говорится в сообщении. Его
В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
На встрече эксперты доработали и в целом согласовали текст Заявления. Документ предлагается к принятию Советом глав государств Содружества.
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В СНГ разрабатывают проект Заявления о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета государств, сообщили в пресс-службе...
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