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Лукашенко повысил пенсии
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко сегодня подписал указ № 317, которым предусматривается повышение пенсий.
Как передает пресс-служба Лукашенко, документом «предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 сентября в связи с ростом средней зарплаты в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров».
Отмечается, что в результате перерасчета пенсии увеличатся в среднем на 6,3%.
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Александр Лукашенко сегодня подписал указ № 317, которым предусматривается повышение пенсий.
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