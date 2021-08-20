Лукашенко повысил пенсии

Александр Лукашенко сегодня подписал указ № 317, которым предусматривается повышение пенсий.





Как передает пресс-служба Лукашенко, документом «предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 сентября в связи с ростом средней зарплаты в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров».

Отмечается, что в результате перерасчета пенсии увеличатся в среднем на 6,3%.

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