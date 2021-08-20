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Лукашенко повысил пенсии

20.08.2021 19:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко сегодня подписал указ № 317, которым предусматривается повышение пенсий.

Лукашенко повысил пенсии

Как передает пресс-служба Лукашенко, документом «предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 сентября в связи с ростом средней зарплаты в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров».

Отмечается, что в результате перерасчета пенсии увеличатся в среднем на 6,3%.

 

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Александр Лукашенко сегодня подписал указ № 317, которым предусматривается повышение пенсий.
 
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