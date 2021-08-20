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Контейнеровоз Ever Given вновь прошел через Суэцкий канал. В прошлый раз судно заблокировало его почти на неделю

20.08.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Контейнеровоз Ever Given вновь прошел через Суэцкий канал. В прошлый раз судно заблокировало его почти на неделю

Контейнеровоз Ever Given, в марте 2021 года севший на мель и заблокировавший движение по Суэцкому каналу, снова прошел по нему. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Управление канала.

Уточняется, что судно прошло по Суэцкому каналу 20 августа в сопровождении двух буксиров. 

23 марта 2021 года 400-метровый контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл тем самым Суэцкий канал на шесть дней.

Фото: Twitter / Rogozin

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Контейнеровоз Ever Given, в марте 2021 года севший на мель и заблокировавший движение по Суэцкому каналу, снова прошел по нему. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на...
 
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