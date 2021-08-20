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Контейнеровоз Ever Given вновь прошел через Суэцкий канал. В прошлый раз судно заблокировало его почти на неделю
Источник материала: ОНТ
Контейнеровоз Ever Given, в марте 2021 года севший на мель и заблокировавший движение по Суэцкому каналу, снова прошел по нему. Об этом
Уточняется, что судно прошло по Суэцкому каналу 20 августа в сопровождении двух буксиров.
23 марта 2021 года 400-метровый контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл тем самым Суэцкий канал на шесть дней.
Фото: Twitter / Rogozin
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Контейнеровоз Ever Given вновь прошел через Суэцкий канал. В прошлый раз судно заблокировало его почти на неделю
Контейнеровоз Ever Given, в марте 2021 года севший на мель и заблокировавший движение по Суэцкому каналу, снова прошел по нему. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на...
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