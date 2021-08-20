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Белорусы обыграли сальвадорцев в чемпионате мира по пляжному футболу
Источник материала: ОНТ
В Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. Сегодня первый матч на турнире провела сборная Беларуси.
Команда Николаса Альварадо сыграла с соперниками из Сальвадора. Основное время и овертайм завершились со счётом 5:5. По пенальти сильнее были белорусы. Также на групповом раунде мирового форума нашей сборной предстоит сыграть со швейцарцами и бразильцами, которые являются одними из фаворитов турнира. Чтобы продолжить борьбу, белорусам необходимо занять в группе место не ниже второго. Завершится чемпионат мира 28 августа.
Отметим, что сборная Беларуси выступает в финальной стадии планетарного первенства второй раз подряд.
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В Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. Сегодня первый матч на турнире провела сборная Беларуси. Команда Николаса Альварадо сыграла с соперниками...
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