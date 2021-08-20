ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы обыграли сальвадорцев в чемпионате мира по пляжному футболу

20.08.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусы обыграли сальвадорцев в чемпионате мира по пляжному футболу

В Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. Сегодня первый матч на турнире провела сборная Беларуси. 

Команда Николаса Альварадо сыграла с соперниками из Сальвадора. Основное время и овертайм завершились со счётом 5:5. По пенальти сильнее были белорусы. Также на групповом раунде мирового форума нашей сборной предстоит сыграть со швейцарцами и бразильцами, которые являются одними из фаворитов турнира. Чтобы продолжить борьбу, белорусам необходимо занять в группе место не ниже второго. Завершится чемпионат мира 28 августа.

Отметим, что сборная Беларуси выступает в финальной стадии планетарного первенства второй раз подряд.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. Сегодня первый матч на турнире провела сборная Беларуси.  Команда Николаса Альварадо сыграла с соперниками...
 
Новости дня
Новости разные
 
Музыка Ўладзіслаў Наважылаў пакінуў Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by