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Полиция начала расследование в отношении Бритни Спирс после того, как домработница обвинила певицу в нападении
Источник материала: ОНТ
Полицией Калифорнии начато расследование в отношении популярной певицы Бритни Спирс. Причиной стало обращение одной из домработниц артистки – женщина заявила о том, что Спирс выхватила у нее из рук смартфон. На историю обращают внимание
Уточняется, что инцидент датируется 16 августа. Работающая в доме у Бритни женщина решила, что у одного из псов Спирс проблемы со здоровьем. Она отвела собаку к ветеринару. По возвращении домработница встретила негодование звездной исполнительницы. Во время ссоры певица выхватила из рук женщины телефон.
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Адвокат Мэттью Розенгарт сообщил СМИ, что считает дело сфабрикованным и «раздутым».
Фото: Instagram / britneyspears
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Полиция начала расследование в отношении Бритни Спирс после того, как домработница обвинила певицу в нападении
Полицией Калифорнии начато расследование в отношении популярной певицы Бритни Спирс. Причиной стало обращение одной из домработниц артистки – женщина заявила о...
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