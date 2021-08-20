Полиция начала расследование в отношении Бритни Спирс после того, как домработница обвинила певицу в нападении

Источник материала: ОНТ

Полицией Калифорнии начато расследование в отношении популярной певицы Бритни Спирс. Причиной стало обращение одной из домработниц артистки – женщина заявила о том, что Спирс выхватила у нее из рук смартфон. На историю обращают внимание BBC и TMZ .

Уточняется, что инцидент датируется 16 августа. Работающая в доме у Бритни женщина решила, что у одного из псов Спирс проблемы со здоровьем. Она отвела собаку к ветеринару. По возвращении домработница встретила негодование звездной исполнительницы. Во время ссоры певица выхватила из рук женщины телефон.

По сведениям PageSix, Спирс также подозревается в нанесении удара сотруднице.

Адвокат Мэттью Розенгарт сообщил СМИ, что считает дело сфабрикованным и «раздутым».

Фото: Instagram / britneyspears

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