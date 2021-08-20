ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомельской области к 1 сентября начали работу 250 школьных базаров

20.08.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Гомельской области к 1 сентября начали работу 250 школьных базаров

250 школьных базаров заработали в Гомельской области перед 1 сентября. Это хорошая возможность для родителей собрать детей к новому учебному году – быстро и недорого.

Под торговлю в регионе отвели спецплощадки. Для удобства покупателей все товары – в одном месте, что значительно экономит время. Письменные принадлежности, одежда, обувь, рюкзаки – в основном отечественная продукция и по сниженным ценам. Скидки – от 5 до 30%.

Свою продукцию выставляют не только предприятия и организации, но и предприниматели. Работать школьные базары будут до сентября.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
250 школьных базаров заработали в Гомельской области перед 1 сентября. Это хорошая возможность для родителей собрать детей к новому учебному году – быстро и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Музыка Ўладзіслаў Наважылаў пакінуў Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by