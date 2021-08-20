В Гомельской области к 1 сентября начали работу 250 школьных базаров

Источник материала: ОНТ

250 школьных базаров заработали в Гомельской области перед 1 сентября. Это хорошая возможность для родителей собрать детей к новому учебному году – быстро и недорого.

Под торговлю в регионе отвели спецплощадки. Для удобства покупателей все товары – в одном месте, что значительно экономит время. Письменные принадлежности, одежда, обувь, рюкзаки – в основном отечественная продукция и по сниженным ценам. Скидки – от 5 до 30%.

Свою продукцию выставляют не только предприятия и организации, но и предприниматели. Работать школьные базары будут до сентября.

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