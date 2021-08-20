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Лукашенко подписал указ «О повышении пенсий»
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О повышении пенсий». Об этом 20 августа
С сентября трудовые пенсии повысятся в среднем на 6,3%. Выплаты увеличиваются в связи с ростом в стране средней заработной платы.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О повышении пенсий». Об этом 20 августа информирует «Пул Первого». С сентября трудовые пенсии повысятся в...
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