Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О повышении пенсий». Об этом 20 августа информирует «Пул Первого».

С сентября трудовые пенсии повысятся в среднем на 6,3%. Выплаты увеличиваются в связи с ростом в стране средней заработной платы.

Фото: БЕЛТА

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