ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Похолодает, но не везде: прогноз погоды на 21 августа

20.08.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Похолодает, но не везде: прогноз погоды на 21 августа

В выходные погода будет неустойчивой и контрастной. На юге страны – еще тепло, а вот на севере уже повеет прохладой. В субботу пройдут дожди.  

Завтра погоду будет определять область высокого атмосферного давления. На его фоне будет проходить влажный атмосферный фронт с Западной Европы. Он повысит вероятность грозовых дождей различной интенсивности.

В субботу на большей части страны – кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность – до 80%. Ночью и утром – слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти. 

Утром – от +14°C по северо-западу до +16°C по югу. С учетом влажности и ветра, по ощущениям будет на 3-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках – от +16°C по Витебской области до +26°C по Гомельской. К вечеру – от +14°C в северных районах до +20°C в юго-восточных.  

В воскресенье ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром – слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью составит +6…+13°C, днем от +17°C по северу до +25°C по югу. И предварительно, последняя неделя лета мало порадует теплом. В атмосфере сформируется северной поток воздушных масс и скажется дыхание полярных широт – будет прохладно и дождливо. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные погода будет неустойчивой и контрастной. На юге страны – еще тепло, а вот на севере уже повеет прохладой. В субботу пройдут дожди.   Завтра погоду будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске начался суд над наркодилерами по делу о самой крупной партии героина в истории страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by