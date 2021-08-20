Похолодает, но не везде: прогноз погоды на 21 августа

Источник материала: ОНТ

В выходные погода будет неустойчивой и контрастной. На юге страны – еще тепло, а вот на севере уже повеет прохладой. В субботу пройдут дожди.

Завтра погоду будет определять область высокого атмосферного давления. На его фоне будет проходить влажный атмосферный фронт с Западной Европы. Он повысит вероятность грозовых дождей различной интенсивности.

В субботу на большей части страны – кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность – до 80%. Ночью и утром – слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

Утром – от +14°C по северо-западу до +16°C по югу. С учетом влажности и ветра, по ощущениям будет на 3-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках – от +16°C по Витебской области до +26°C по Гомельской. К вечеру – от +14°C в северных районах до +20°C в юго-восточных.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром – слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью составит +6…+13°C, днем от +17°C по северу до +25°C по югу. И предварительно, последняя неделя лета мало порадует теплом. В атмосфере сформируется северной поток воздушных масс и скажется дыхание полярных широт – будет прохладно и дождливо.

Фото: БЕЛТА

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