Источник материала: ОНТ

Матвей Волков стал победителем юниорского чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом. Для сборной Беларуси это первая медаль высшей пробы на турнире в Найроби.

Золото чемпионата мира Матвею Волкову принес результат 5 метров и 45 сантиметров. Планку на этой высоте он преодолел с третьей попытки. Серебряный призер финн Юхо Аласаари уступил белорусскому спортсмену десять сантиметров. Еще одну медаль в копилку нашей сборной принесла метательница диска Алина Никитенко. Результат 51 метр и 47 сантиметров позволил ей стать третьей.

Напомним, накануне толкатель ядра Евгений Бриги выиграл серебро. В медальном зачете сборная Беларуси с тремя наградами находится на четвертом месте.

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